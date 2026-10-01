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01.10.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

eBay Aktie News: eBay wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 105,79 USD.

eBay
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Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 105,79 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'841 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 105,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 80'830 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,78 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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