eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend im Aufwind

Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 105,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'100 Punkten steht. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,26 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 103,83 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 335'067 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 26,00 Prozent sinken.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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