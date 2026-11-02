eBASE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

eBASE lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

eBASE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.37 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch