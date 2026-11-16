Ebara verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ebara lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 USD gegenüber 0.100 USD im Vorjahresquartal.

Ebara hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch