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17.08.2026 06:37:00
Ebara stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ebara hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ebara 0.120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Ebara im vergangenen Quartal 1.53 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ebara 1.63 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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