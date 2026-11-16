Ebara präsentierte Quartalsergebnisse

Ebara hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 83.13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 255.18 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 214.79 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch