EBARA JITSUGYO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EBARA JITSUGYO hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 10.61 JPY gegenüber 15.16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

EBARA JITSUGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch