Ebara gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ebara gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Ebara hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33.41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33.66 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 244.45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ebara einen Umsatz von 236.12 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch