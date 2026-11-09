EBARA Foods Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EBARA Foods Industry lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.89 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12.28 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch