EBARA Foods Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EBARA Foods Industry präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 65.67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EBARA Foods Industry 16.69 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EBARA Foods Industry einen Umsatz von 12.06 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch