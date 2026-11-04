Eaton: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Eaton hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.77 USD. Im letzten Jahr hatte Eaton einen Gewinn von 2.59 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.95 Milliarden USD – ein Plus von 28.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eaton 6.99 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch