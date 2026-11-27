EatGood Sweden Registered hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 400 Prozent auf 0.4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch