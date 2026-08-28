EatGood Sweden Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EatGood Sweden Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 SEK gegenüber -0.050 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.8 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 0.5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch