EAT&CO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EAT&CO veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 6.81 JPY gegenüber 8.74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat EAT&CO im vergangenen Quartal 9.88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EAT&CO 9.81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch