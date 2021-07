easyJet will Flugangebot im Sommer deutlich hochfahren - Aktie im Plus

In den Monaten Juli bis September solle die angebotene Kapazität bis zu 60 Prozent des Niveaus aus dem Jahr 2019 erreichen, teilte die Konkurrentin von Europas grösster Billigfluggesellschaft Ryanair am Dienstag in Luton bei London mit. Im abgelaufenen dritten Quartal (bis Ende Juni) ihres Geschäftsjahres hatte easyJets Flugangebot im Schnitt nur bei 17 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen.

Allerdings zogen die Fluggastzahlen zuletzt von Monat zu Monat an. Hatte easyJet im April noch rund 524 000 Passagiere gezählt, waren es im Mai schon 870 000 und im Juni fast 1,6 Millionen. Die Kunden buchten angesichts der Unsicherheit infolge der Pandemie deutlich kurzfristiger, hiess es. So hat easyJet nach eigenen Angaben erst 49 Prozent der Tickets für das laufende Quartal verkauft. Vor zwei Jahren seien es zu diesem Zeitpunkt bereits 65 Prozent gewesen. Vor allem mit Blick auf Flüge von und nach Grossbritannien seien die Kunden vorsichtig.

Im dritten Geschäftsquartal stand bei easyJet vor Steuern und Sondereffekten ein Verlust von 318 Millionen britischen Pfund (370 Mio Euro) zu Buche, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Minus mit rund 347 Millionen Pfund noch höher gelegen, nachdem die Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie das Fluggeschäft in Europa weitgehend zum Stillstand gebracht hatten.

In London steigt die easyJet-Aktie derzeit um 3,53 Prozent auf 7,86 Pfund.

/stw/lew/stk

LUTON (awp international)