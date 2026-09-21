easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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21.09.2026 12:29:38
Easyjet und IHG verknüpfen Geschäftsreiseprogramme
Easyjet Plus und IHG Business Edge eingegangen. Die Kooperation richtet sich den Angaben nach gezielt an kleine und mittelständische Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
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|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag fester (finanzen.ch)
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|easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
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18.09.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
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14.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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09.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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08.09.26
|EasyJet sued for $72mn over abandoned planes in sanctions dispute (Financial Times)
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04.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)