easyJet Aktie GB0001641991
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15.08.2026 13:26:57
Easyjet streicht rund 100 Flüge - Streit über Dienstpläne legt Ferienverkehr lahm
Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals fallen bei Easyjet am Wochenende zahlreiche Flüge von und nach Frankreich aus. Hintergrund sind nach Darstellung der Gewerkschaft kurzfristige und häufige Änderungen bei Dienstplänen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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