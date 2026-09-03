easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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03.09.2026 15:09:38
Easyjet steigt in britischen Leitindex FTSE 100 auf
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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