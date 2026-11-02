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02.11.2026 17:22:22
Easyjet nimmt Flüge von Grossbritannien nach Nürnberg auf
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
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|easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
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|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag nordwärts (finanzen.ch)
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09:29
|easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Montagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
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31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der easyJet-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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