easyJet Aktie GB0001641991
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17.09.2026 16:39:28
Easyjet-Kabinenpersonal in Portugal stimmt für Streiks
Das Kabinenpersonal von Easyjet in Portugal hat für einen Streik vom 2. bis 6. Oktober und erneut vom 19. bis 23. Dezember gestimmt. Die Beschäftigten protestieren damit gegen schlechte Arbeitsbedingungen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft SNPVAC mit. An den portugiesischen Flughäfen dürften dadurch Hunderte Flüge ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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