easyJet Aktie GB0001641991
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02.09.2026 05:14:00
Easyjet feiert Rom-Strecke mit Pop-up in München
Easyjet hat mit der Restaurantkette Eataly eine Kooperation vereinbart. Vom 10. bis 12. September präsentiert die Fluggesellschaft dabei das Gericht "Brezelle" am Pop-up-Stand in der Münchner Filiale am Viktualienmarkt und feiert gleichzeitig ihre Direktverbindung zwischen München und Rom, die sie zweimal täglich nonstop bedient.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!