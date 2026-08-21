easyJet Aktie GB0001641991
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21.08.2026 08:59:47
Easyjet beendet Genf-Verbindung ab Leeds
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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