easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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22.06.2026 09:45:36
easyJet-Aktie zieht deutlich an: Airline lehnt auch drittes Übernahmeangebot von Castlelake ab
Der britische Billigflieger easyJet hat laut Castlelake auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors abgelehnt.
Castlelake hat nun bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen.
/err/lew/stk
LUTON/MINNEAPOLIS (awp international)
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