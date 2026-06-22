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Offerte ausgeschlagen 22.06.2026 09:45:36

easyJet-Aktie zieht deutlich an: Airline lehnt auch drittes Übernahmeangebot von Castlelake ab

easyJet-Aktie zieht deutlich an: Airline lehnt auch drittes Übernahmeangebot von Castlelake ab

Der britische Billigflieger easyJet hat laut Castlelake auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors abgelehnt.

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Castlelake habe easyJet am 20. Juni angeboten, alle Aktien für 625 Pence je Anteilsschein in bar zu übernehmen, teilte Castlelake am Montag mit. Der easyJet-Verwaltungsrat hatte zuvor bereits Offerten über 560 Pence und 600 Pence zurückgewiesen. Das jüngste Angebot entspreche einem Aufschlag von 59 Prozent zum Schlusskurs von 394,20 Pence vom 28. Mai, so der Investor. Es beinhalte zudem ein zum Teil auf Aktien basierendes alternatives Angebot, mit der Anteilseigner an easyJet beteiligt bleiben könnten. Die easyJet-Aktie notierte am Montag in London zuletzt 4,01 Prozent fester bei 5,24 Pfund.

Castlelake hat nun bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen.

/err/lew/stk

LUTON/MINNEAPOLIS (awp international)

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Bildquelle: i4lcocl2 / Shutterstock.com
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