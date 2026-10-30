easyJet Aktie News: easyJet stabilisiert sich am Mittag

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,81 GBP an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'764 Punkten tendiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,81 GBP zu. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,80 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,81 GBP. Bisher wurden via London 443'929 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Mit einem Zuwachs von 0,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,099 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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