easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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30.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet reagiert am Mittwochvormittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,79 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,79 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'719 Punkten steht. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,80 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,80 GBP. Zuletzt wechselten via London 184'961 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,121 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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