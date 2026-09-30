easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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30.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 6,78 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,78 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'654 Punkten liegt. Bei 6,80 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,76 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,80 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 649'486 easyJet-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 103,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,121 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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