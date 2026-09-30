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30.09.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag nahezu unbewegt

easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von easyJet hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,77 GBP.

easyJet
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,77 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'657 Punkten steht. Bei 6,80 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,77 GBP aus. Bei 6,80 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 403'200 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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