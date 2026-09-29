easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag gefragt

Das Papier von easyJet konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,75 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'715 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,76 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,75 GBP. Bisher wurden heute 88'563 easyJet-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,30 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,70 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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