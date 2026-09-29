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29.09.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag im Aufwind

easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,77 GBP nach oben.

easyJet
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Um 16:28 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 6,77 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'677 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,77 GBP an. Mit einem Wert von 6,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 792'089 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,06 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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