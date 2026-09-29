easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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29.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,75 GBP nach oben.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,75 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'720 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,76 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,75 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 451'801 Stück.
Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,26 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 50,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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