easyJet Aktie News: easyJet kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 6,80 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'662 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,81 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,80 GBP nach. Bei 6,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 24'698 easyJet-Aktien.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,33 GBP am 19.05.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,046 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,111 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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