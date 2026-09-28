easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,75 GBP an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'724 Punkten steht. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,75 GBP aus. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,74 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,75 GBP. Bisher wurden via London 131'532 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 1,27 Prozent wieder erreichen. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 102,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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