easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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28.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 6,74 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 6,74 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'752 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 6,73 GBP. Bei 6,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 1'063'323 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,61 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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