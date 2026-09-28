easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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28.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag schwächer
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 6,74 GBP.
Die easyJet-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,74 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'718 Punkten steht. Bei 6,73 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 640'421 Stück gehandelt.
Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Mit einem Zuwachs von 1,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 102,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,121 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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