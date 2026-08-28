easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 6,75 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'825 Punkten steht. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,78 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,74 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,77 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 51'575 easyJet-Aktien.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,67 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,122 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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