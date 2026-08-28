easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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28.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von easyJet zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die easyJet-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,74 GBP.
Mit einem Wert von 6,74 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'816 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,78 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,73 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,77 GBP. Zuletzt wechselten 649'080 easyJet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,39 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,122 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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