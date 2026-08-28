easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Wert von 6,74 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'812 Punkten notiert. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 6,78 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,73 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,77 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 247'345 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,45 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,62 Prozent Luft nach unten.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,122 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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