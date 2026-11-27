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27.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tritt am Freitagvormittag auf der Stelle
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die easyJet-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,91 GBP an der Tafel.
Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,91 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'685 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,92 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,90 GBP. Mit einem Wert von 6,92 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'098 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 6,92 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,14 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 GBP je Aktie ausschütten.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,222 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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