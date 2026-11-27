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27.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,90 GBP.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,90 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'689 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,90 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,92 GBP. Bisher wurden via London 333'794 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,92 GBP) erklomm das Papier am 27.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,27 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,78 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 GBP belaufen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,222 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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