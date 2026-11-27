Die easyJet-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,91 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'692 Punkten steht. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,92 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,90 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,92 GBP. Zuletzt wechselten via London 120'563 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,92 GBP erreichte der Titel am 27.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 GBP aus.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,222 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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