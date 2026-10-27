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27.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die easyJet-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,80 GBP.
Mit einem Wert von 6,80 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. Bei 6,80 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,79 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 263'678 easyJet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 6,85 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,03 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,046 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,111 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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