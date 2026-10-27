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27.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Bei der easyJet-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,80 GBP.
Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'679 Punkten tendiert. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 6,81 GBP zu. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,80 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'903'852 easyJet-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 104,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,046 GBP belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,111 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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