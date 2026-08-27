easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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27.08.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,75 GBP.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 6,75 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,75 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,75 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 55'980 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 1,30 Prozent wieder erreichen. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,70 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,122 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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