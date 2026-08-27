easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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27.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 6,74 GBP.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,76 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,75 GBP. Zuletzt wurden via London 729'312 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 102,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,122 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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