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27.08.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet macht am Mittag Boden gut

easyJet Aktie News: easyJet macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 6,76 GBP.

easyJet
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Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'825 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,76 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,75 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 396'635 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 103,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 GBP.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,122 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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