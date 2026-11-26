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26.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 6,89 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 6,89 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'560 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,90 GBP. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,89 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,89 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 110'233 easyJet-Aktien.
Am 25.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Abschläge von 51,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,026 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,220 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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