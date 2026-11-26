Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'626 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 6,91 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,89 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'040'378 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 107,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,026 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,220 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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