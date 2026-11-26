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26.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag nahe Nulllinie
Die Aktie von easyJet zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 6,89 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die easyJet-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,89 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'592 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,90 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,89 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,89 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 350'457 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 25.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,026 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2027 0,220 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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