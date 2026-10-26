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26.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Montagvormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 6,80 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,80 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'720 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,81 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,81 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'459 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 51,09 Prozent wieder erreichen.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,046 GBP belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,111 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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