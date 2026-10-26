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26.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Mittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,80 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,80 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'738 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,81 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,81 GBP. Zuletzt wechselten 135'989 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,046 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,111 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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